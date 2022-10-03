İzmir Bergama’da ilk TOKİ'de anahtar teslimi

İzmir'de Bergama’nın uzun yıllardır beklediği TOKİ Konutları hayali, Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun göreve geldiği ilk günden yaptığı yoğun çalışmalarla gerçeğe dönüştü.İZMİR (İGFA) - Bergama'da yapımı tamamlanan 276 adet konutta hak sahiplerine ilk anahtar teslimini Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu yaptı.

Tarihi şehir Bergama’ya TOKİ sosyal konutları için sözlerine yerine getirdiklerini belirten Başkan Koştu, bugün 18 adet konut için anahtar teslimini yaptıklarını, 24 Ekim 2022 tarihine kadar tüm konutları hak sahiplerine dağıtmış olacaklarını kaydetti.

Her gün 14-18 arası konutun hak sahipleri ile buluşacağı Bergama TOKİ'nin şehrin en gözde yerinde yükseldiğini ifade eden Başkan Koştu, "162 adet 2+1, 114 adet 3+1 toplam 276 adet konuttan oluşan TOKİ Projesi için 2019 Yerel Seçimleri’nde söz vermiştik. Seçim broşürümüzde yer alan ve her birisi vizyon niteliğe sahip vaatlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Zeytinpark gibi ilk etap TOKİ konutlarımızda da yapım tamamlandı. Geçtiğimiz ay Zeytinpark’ın açılışını yapmıştık. Şimdi de TOKİ konutlarımızın anahtarlarını hak sahibi hemşehrilerimize teslim etmeye başladık. Hayırlı olsun. Güle güle otursunlar" diye konuştu.

BİN ADET TOKİ DAHA YAPILACAK

276 adet konut ardından Bergama için çalışmaya devam ettiklerini, Ankara’da yapılan görüşmelerle 2. etap TOKİ için karar alındığına dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Şehrimizin en gözde yerinde yaptığımız ilk TOKİ konutlarımız hemşehrilerimizden büyük ilgi gördü. Hemşehrilerimizin bizden 2. etap için de istekleri vardı. Bizde yılmadan, usanmadan Ankara’da görüşmelerimizi yapıp, Bergama’mız için bin adet TOKİ konutu için karar alınmasını sağladık. Yakında 1000 adet konut içinde devam eden müracaatlar sonucu çekilişlerimizi yapıp, inşaatlara başlayacağız” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Bergama için her projede olduğu gibi TOKİ projesinde de desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sunan Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Her bir projemizde hep yanımızda olan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekillerimiz, AK Parti İzmir İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, bürokrat ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.