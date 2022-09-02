İzmir Bergama'da 'Yaşam Boyu' üniversiteli oldular!

İzmir'de Bergama Belediyesine bağlı Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde üniversite hazırlık kurslarına devam eden öğrencilerden büyük başarı geldi. 122 öğrenci üniversite hayallerini belediyenin ücretsiz olarak açmış olduğu kursların katkısı ile gerçekleştirmiş oldu.İZMİR (İGFA) -Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan kurslara devam eden öğrencilerin başarı tablosu koltuk kabarttı.

Belediyenin üniversite hazırlık kursunda öğrenim görerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren gençler, önemli başarılar elde etti. Üniversite sınavlarının açıklanması ile birlikte gurur tablosu oluştu.

Bergama Belediyesi kursuna kayıt yaptıran 250 öğrenciden bu zorlu maraton süresince son güne kadar kurslara devam eden 154 öğrencinin 5’i Tıp, 1’i Eczacılık, 4’ü Hukuk, 2’si Diş Hekimliği, 21’i Mühendislik, 4’ü Öğretmenlik, 3’ü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 2’si Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 1’i Odyoloji, 1’i Türk Dili ve Edebiyatı, 4’ü İngiliz Dili ve Edebiyatı, 1’i Mütercim Tercümanlık (Çince), 3’ü Mimarlık, 3’ü Veterinerlik, 1’i Psikoloji, 1’i Gastronomi ve 67’si diğer Fakülte ve bölümlere yerleşti.

Bergama Belediyesi kurslarında öğrenim gören öğrencilerin elde ettiği başarı dolayısıyla büyük sevinç ve gurur yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, göreve geldikleri günden bu yana öğrencilerin üniversitelere daha iyi hazırlanabilmesi için imkanlarımızı sonuna kadar zorlayıp, kurslar açtıklarını kaydetti.

"Öğrencilerimizin gayretleri ile de bu başarı tablosu oluştu" diyen Başkan Koştu, "Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kazanamayan öğrencilerimizin de üzülmemesini istiyorum. Seneye daha iyi hazırlanarak istedikleri bölümlere, hedeflerine varacaklarına yürekten inanıyorum. Bu başarıda büyük gayretleri olan hocalarımız başta olmak üzere, velilerimize, idarecilerimize bir yıl boyunca ortaya koydukları özveri ve gayret için teşekkür ediyorum" dedi.