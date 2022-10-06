İzmir Bergama'da TOKİ’nin teslimleri sürüyor

Bergama TOKİ'de 274 konuttan 71'inin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.İZMİR (İGFA) - 3 Ekim 2022 tarihinde başlayan konut teslimleri hız kesmeden devam ediyor. Bugün (6 Ekim 2022) teslimi gerçekleştirilen 17 konut ile birlikte sayı 71'e yükseldi.

Her bir projede olduğu gibi TOKİ Sosyal Konutları'nda da hummalı bir çalışma yapıldığına dikkat çeken Bergama Belediye Başkanvekili Aşkın Uyar, "Belediye Başkanımız Sayın Hakan Koştu'nun titiz ve ısrarlı çalışmaları ile tarihi şehrimiz Bergama'mız her birisi vizyon niteliğe sahip projelerle bir bir buluşmaya devam ediyor. Başkanımızın 2019 Yerel Seçimleri’nde hemşehrilerimize sözünü verdiği büyük vizyon projeler bu yıl itibariyle ete kemiğe bürünüp tek tek hizmete alınmaya başladı. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

274 adet TOKİ konutu 24 Ekim 2022 tarihine kadar hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.