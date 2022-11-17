İzmir Bergama'da peştemal kuşandılar

Tarihin nefes aldığı, UNESCO Dünya Mirası kadim şehir Bergama, bir Ahilik Geleneği olan Peştemal Kuşanma Töreni’ne ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - Bergama Belediyesi tarafından restore edilen eski Çırçır Fabrikası ve Tabakhane binalarında düzenlenen törene Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama İlçe Kaymakamı Avni Oral, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

UNESCO’nun kuruluşunun 77. ve Dünya Kültürel ve Doğal Mirası’nın Korunması’na Dair Sözleşme’nin imzalanmasının 50. yıl dönümünde Bergama önemli bir törene ev sahipliği yaptı.

Bergama’nın somut olmayan kültürel mirası Parşömen’in gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen ve bir Ahilik Geleneği olan Peştemal Kuşanma Töreni tarihi Üç Kemer Köprüsü yanı başında Antik Selinos Kanalı’nın yamacında bulunan Tabakhane Binası’nda yapıldı.

Bergama Belediyesi ev sahipliğinde İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, UNESCO Bergama Alan Başkanlığı, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV) işbirliğinde düzenlenen törende geçmişten günümüze Bergama kağıdı tarihi değer Parşömen’in binlerce yıllık serüveni bir kez daha dile getirildi.

Oğlak derisinin işlenmesi ile yapılan Parşömen’in yıllar sonra tekrar Bergama’da gün yüzüne çıkmasında emeği olan BERKSAV eski Başkanı Macit Gönlügür, yapılan çalışmaları büyük bir heyecan ile anlattı.

Bergama Belediyesi eski başkanlarından Raşit Ürper ile birlikte Parşömen’in tekrardan eski ününe kavuşması için o dönemde verdikleri büyük uğraş ve tanıtım faaliyetlerine işaret etti.

BERKSAV’ın önceki dönem başkanlarından Macit Gönlügür, Parşömen’in üzerindeki tozun tekrardan silinmesinin temellerinin 2004-2009 yılları arasında atıldığını ifade etti.