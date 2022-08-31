İzmir Bergama'da Ece Mumay konseri

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında Ece Mumay konseri ile tüm Bergama coştu.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bergama ilçesinde sabah başlayıp gece saatlerine kadar devam eden programlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

7'den 77'ye tüm Bergama’nın binlerce kişi ile katıldığı Zafer Yürüyüşü’nde açılan dev bayrak, geleceğin teminatı gençlerin omuzunda Cumhuriyet Meydanı’na kadar taşındı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sanatçı Ece Mumay'ın sesinden güzel şarkılara hep birlikte eşlik eden gençlerin eğlenceleri tavan yaptı.

Konser sonunda Sanatçı Ece Mumay'a plaket veren Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Hemşehrilerimiz ile birlikte Zafer Bayramımızı büyük bir coşku ve sevinçle kutladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere armağanı bu cennet vatan sonsuza kadar milletimizindir, milletimizin olmaya devam edecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

KAAN EFE'YE DESTEK İÇİN SMS ÇAĞRISI

Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşları selamlamak için bir konuşma yapan Başkan Koştu, "SMA Hastası Kaan Efe'miz için 1 SMS ile destek olalım" dedi. Başkan Koştu, “Tüm operatörlerden KAAN EFE yazıp 6201'e gönderip SMA hastası KAAN EFE'ye 20 TL destek olabilirsiniz” dedi.