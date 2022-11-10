İzmir Bergama'da Atatürk özlem ve saygıyla anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümünde Bergama’da törenlerle anıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bergama ilçesinde ilk tören Atatürk Anıtı önünde başladı. Anma törenine Bergama Kaymakamı Avni Oral, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Garnizon Komutanı Tank Albay Adnan Aydın, protokol üyeleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan anma töreninde saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Anma programları Kültür Merkezi'nde devam etti. Program günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar ile başladı. Video gösterimi, gençliğin Ata'ya cevabı, Oratoryo, Zeybek Gösterisi, Atatürk'ün sevdiği türkülerin okunması, şiir ve kompozisyonların okunması, Bergama'daki okullar arasında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu. Törenin ardından Bergama Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda Atatürk Haftası Resim Sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'ni milletiyle birlikte küllerinden yeniden kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 84. vefat yıldönümünde bir kez daha özlem, saygı ve rahmetle andıklarını belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Milletçe, 7'den 77'ye hep birlikte bugün Atatürk'ümüzü anıyoruz. Atatürk, tüm olumsuz şartlara rağmen inançla, milletimize yapmış olduğu öncülükle Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş, kazanılan zaferlerimizi taçlandırmıştır. Bugünkü güçlü ve büyük Türkiye'mizin temellerini azim ve kararlılıkla atmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ve vatanımız için can veren şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum" dedi.