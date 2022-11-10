İzmir Ata’ya saygı nöbetinde

İzmir 9 Kasım’ı 10 Kasım’a bağlayan gece uyumadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84. yıldönümü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ata’ya Saygı Nöbeti’ne binlerce İzmirli katıldı.İZMİR (İGFA) - Ata’ya Saygı Nöbeti saatler 21.05’i gösterdiğinde saygı duruşuyla başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda “193∞” simgesinin üzerindeki meşaleli nöbeti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, gaziler, sanatçılar, yazarlar, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce İzmirli tuttu.

“İzmir Ata’mızın hayatta olduğu mesajını veriyor” Başkan Tunç Soyer, nöbetini tamamladıktan sonra tüm katılımcılara teşekkür ederek “İzmirliler her zamanki gibi sorumluluklarının bilinciyle, İzmirli olmanın gururuyla bu akşam da bizi yalnız bırakmadı. Her biriyle iftihar ediyorum. Hatırlamamız, unutmamamız ve sahip çıkmamız gerekiyor. O nedenle sembolik bir nöbet tutuyoruz. Bu nöbete tüm İzmirlileri davet etmiştik. Çok şükür ki tüm İzmirliler buna icabet ettiler. Sabaha kadar sürecek bu nöbete katılıyorlar. Yaptığımız billboardlarda dedik ki; Hayatta o. Evet, bizim için hep yaşayacak. Bizden sonra da yaşayacak. O yüzden Atamızın hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz ve onun hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz. İzmir bugün Türkiye’ye Ata’mızın hayatta olduğu mesajını veriyor. Bizim için ölmedi, bizim için yaşıyor. Sonsuza kadar da yaşayacak” şeklinde konuştu.

İzmir Ata’ya saygı için Cumhuriyet Meydanı’nda tek yürek Nöbette İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, Atatürk şiirleriyle katılımcıları duygulandırırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Kadınlar Korosu ise gece boyunca birbirinden eşsiz ezgileri seslendirdi. Nöbetlerini tamamlayanlar bir sonraki nöbetçiye fenerlerini ve yerlerini devretti. Katılımcılar, İzmir Kent Konseyi tarafından hazırlanan deftere Ata için mektuplar yazdı. Yurttaşlar tarihi güne tanıklık etmek için meydan çevresinde çadırlar kurdu.

Nöbete katılan İzmirliler ise heyecanlarını şöyle dile getirdi: Gül Avanoğlu: “Çok aradığımız birisi o. Hele ki şu dönemde onun bakışına, ileri görüşüne, ilke ve inkılaplarına çok ihtiyacımız var. O günlerden bugünleri inşa etti. Özellikle çocukların, gençlerin daha fazla sahip çıkması gerekiyor. O yüzden burada 21 yaşında bir genç olarak bulunmayı çok istedim. Kendisini saygı ve özlemle anıyoruz. Ben çok özledim. Bu etkinliği de çok anlamlı buluyorum. Atamızın anısına yaraşır bir etkinlik oldu bizler için.”

Pınar Erol: ”İyi ki İzmirliyim diyorum. İzmir’de böyle etkinlikler olduğu için çok mutluyum. Tunç başkanımızı da severek takip ediyoruz. Ata’mıza saygımızdan dolayı buradayız. İlk görür görmez kayıt olduk. İzmir Atatürkçü bir şehir, iyi ki İzmirliyiz.”

Orhan Kutluk: “Atatürk ve vatan sevdalısı biriyim. Ne mutlu bana ki böyle bir bayrak altında yaşıyorum, nefes alıyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e böyle bir etkinliği düzenlediği için teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye’de de böyle bir etkinliğin yapılmasını gönülden isterim. Atatürk’e olan bağlılığımız hiç dinmeyecek.”

Bilge Örs: “Böyle bir programda yer aldığım için çok mutluyum. Arkadaşlarımla birlikte katıldık. Çok büyük bir mutluluk ve huzurla burada olmaktan çok gururluyuz. Atatürk’ün kadını olarak İzmirli olarak çok gururluyuz. Burada da hakkını verdiğimizi düşünüyoruz. Son zamanlarda belediyemiz çok güzel şeyler yapıyor. 9 Eylül kutlaması bunlardan en önemlisiydi. Biz İzmirliyiz, Atamıza her zaman sahip çıkarız.”

Metehan Başköy: “Bu gece için çok heyecanlıyız. Atatürk’ün 84’üncü yıldönümünde hepimiz burada toplandık. Güzel bir manzara oluştu. Her zaman biz gençler olarak Atmızın izinden gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz.”

Nöbet Mustafa Kemal Atatürk’ün gözlerini yumduğu 10 Kasım saat 09.05’e kadar devam edecek.