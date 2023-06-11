İzmir Aliağa'da TSM Korosu kulakların pasını sildi

İzmir'de Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) yıl sonu etkinliklerinin son gününde ‘Unutulmaz Şarkılar’ ile sahne alan Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, musiki tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı.İZMİR (İGFA) - ASEV yıl sonu etkinlikleri TSM korosunun ‘Unutulmaz Şarkılar’ konseriyle son buldu. Dört gün süren etkinliklerde kursiyerlerin tiyatrodan dans ve enstrümantal gösterilerine, türkü şöleninden musiki ziyafetine kadar sahnelediği birçok sanatsal etkinlik Aliağalılara sanat dolu saatler yaşattı.

Verdikleri her konserde sanatseverlerin gönlünde taht kuran TSM Korosu, sahne aldıkları Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Şef Barış Doğan’ın sanat yönetmenliğindeki 60 kişilik dev koro konserine ‘Unutamıyorum’ isimli şarkıyla başladı. Şarkılarıyla dinleyenleri mest eden koronun solistleri, kimi zaman sergiledikleri solo performanslarıyla da alkış aldı.

BAŞKAN SERKAN ACAR KORİSTLERLE BİRLİKTE SÖYLEDİ

Konserde tüm şarkılara musikisever ile birlikte eşlik eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, son bölümde ‘Eski Dostlar’ isimli parçayı sahnede koristlerle yanyana söyledi. Türk sanat müziği sevenlerinin hayranlığını kazanan koristler, iki buçuk saat süren konser sonunda ayakta alkışlandı. Konser, koronun ve seyircilerin İzmir Marşı’nı hep bir birlikte söylemesiyle son buldu.