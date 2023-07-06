İzmir Aliağa'da şölen 'Şeker Portakalı' ile başladı

Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde hazırlanan Aliağa Sanat Günleri’nde tiyatro şöleni dünyanın en iyi çocuk klasiklerinden olan ‘Şeker Portakalı’ ile başladı.İZMİR (İGFA) - Dünya çocuk klasiklerinin en güzel ve en özel eserlerinden biri olan ‘Şeker Portakalı’nın tiyatro uyarlaması Aliağa’da minik sanatseverlerle buluştu. Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda iki seans halinde sahnelenen oyuna minikler yoğun ilgi gösterdi. Aileleriyle birlikte açık havayı dolduran minikler, tiyatronun keyfini doyasıya çıkardı.

Aliağalı miniklerin yaz tatiline renk katacak oyunlar 23 Ağustos’a kadar Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda 20.00 ve 21.30 seansları ile sahnelenmeye devam edecek. Çocukların yaz tatilini tiyatro ile iç içe geçirmelerini sağlayacak oyunların isim ve gösterim tarihleri şöyle;

12 Temmuz Çarşamba: Alice Harikalar Diyarında

19 Temmuz Çarşamba: Kuğu Gölü Balesi

26 Temmuz Çarşamba: Karlar Ülkesi

2 Ağustos Çarşamba: Çizmeli Kedi

9 Ağustos Çarşamba: Hayvanat Bahçesi

16 Ağustos Çarşamba: Mahşer-i Cümbüş

21 Ağustos Pazartesi: Mor Başlıklı Kızın Hikayesi

22 Ağustos Salı: Hanegiller

23 Ağustos Çarşamba: Küçük Prens

TÜM GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ

Yetişkin ve çocuk tiyatrolarının ücretsiz giriş biletleri, gösterimlerden önceki her pazar günü 09.00 – 19.00 saatleri arasında Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu Gişesi, Yeni Şakran ve Helvacı hizmet birimlerinde dağıtıma çıkarılıyor.