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İzmir Aliağa'da satrançta kış dönemi hazırlığı
YAŞAM 06.09.2022, 10:51
İzmir Aliağa'da gençler arasında satranç sporunu yaygınlaştırmayı amaçlayan Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü, kış dönemi kurs kayıtlarını başlatıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan Satranç Kulübü kış dönemi kurs başvurularının 15 Eylül Perşembe günü mesai bitimine kadar devam edeceği duyuruldu.
Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü’nün deneyimli satranç antrenörleri tarafından verilecek kurslara 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 ve 2017 yaş grubundakiler kayıt yaptırabilecek.
Ön kayıtların ardından sınıf belirleme 16 Eylül Cuma günü 11:00 - 16:30 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.
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