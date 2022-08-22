İzmir Aliağa'da muhteşem sahne

Türk müziğinin sevilen ismi Ebru Gündeş, ‘Aliağa Sanat Günleri’nde sahne aldı.İZMİR (İGFA) - Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na özel olarak kurulan dev sahnede en güzel şarkılarını seslendiren Ebru Gündeş’i dinlemek için yaklaşık 50 bin kişi konser alanına akın etti. Usta sanatçı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen hayranlarına sesi ve muhteşem sahne şovu ile unutulmaz bir gece yaşattı.

‘Aliağa Sanat Günleri’ kapsamında her hafta sahnelenen tiyatro gösterimlerinde bu hafta, tiyatro sahnesinin usta ismi Ali Poyrazoğlu tek kişilik gösterisi ‘Şıngır Şıngır Beyoğlu’ isimli oyunuyla Aliağalıların karşısına çıktı. Dram, trajedi ve yaşanmışlıkları sahnede doğaçlama bir şekilde buluşturan sanatçı, oyunun sonunda tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Sesi, yorumu ve şarkılarıyla Türk Müziğinin yaşayan efsaneleri arasında yerini alan Ebru Gündeş, ‘Aliağa Sanat Günleri’nin 8. Haftasında sevenleriyle buluştu.

Haftalardır heyecanla beklenen konser için Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na özel olarak Türkiye’nin en büyük sahnelerinden biri kuruldu. Konser öncesi ünlü sanatçıyı dinlemek için Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 50 bin hayranı konser alanına akın etti. Sevilen sanatçı konserine hayranlarının sevgi tezahüratları eşliğinde ‘Hayat’ isimli şarkısıyla başladı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, dünden bugüne hit olmuş tüm şarkılarını hayranları için söyledi. Ebru Gündeş, sesinin yanı sıra şık kostümü, dans koreografileri ve muhteşem ışık gösterileriyle sahnede devleşerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.