İzmir Aliağa'da Başkan Acar muhtarlarla buluştu

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, her yıl kutlanan ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’nde Aliağalı muhtarlarla kahvaltı programında bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Aliağa’ya hizmet için hep birlikte çalıştıklarını belirten Başkan Serkan Acar, muhtarlıklardan gelen taleplerin kendileri için çok önemli olduğunu ve gerçekleştirilecek çalışmaların planlanması noktasında en önemli kurumun muhtarlıklar olduğunu söyledi.

Kahvaltı programı öncesinde Aliağa Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende Aliağa Muhtarlar Derneği Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Tören programına Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Bozköy Mahalle Muhtarı Mehmet Öz yaptı. Muhtarlıkların devlet kurumlarını temsil ettiğini ifade eden Öz, “Muhtarlıklar, vatandaş ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızda, vatandaşımızın devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci önemli yer tutmaktadır” dedi.