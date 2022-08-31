İzmir Aliağa'da 100. Yıla 'Serdar Ortaç'lı kutlama

İzmir'de Aliağa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünü fener alayı ve 40 bin kişinin akın ettiği Serdar Ortaç konseriyle kutladı.İZMİR (İGFA) - Aliağa Belediyesi, kutlamalar öncesi kentin ana caddelerini Türk Bayrakları ve dev Atatürk posterleriyle donatırken büyük zaferin büyük coşkusuna ortak olmak isteyen Aliağalılar fener alayı için Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi yanında toplandı.

Bir araya gelen 7’den 77’ye binlerce Aliağalı Türk Bayrakları, dev Atatürk posterleri ve meşaleler ile Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanına yürüdü.

Belediye bandosunun marşları eşliğinde gerçekleştirilen kortejde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, taraftar grupları ile binlerce Aliağalı hep birlikte yürüdü. Korteje belediye zabıtası, emniyet görevlileri ile Aliağa Motosiklet ve Bisiklet Spor Kulübü üyeleri motor ve bisikletleriyle destek verdi.

Metrelerce uzayan kortejin Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na gelmesiyle birlikte Ay Yıldızlı Avcı Ramadan köprüsü üzerindeki meşale gösterisi geceyi aydınlatarak görsel bir şölen oluşturdu.

Konser alanını dolduran 40 bin vatandaşın bayrak şovu ve cep telefonları ile yaptıkları ışık şov kutlamalara renk kattı.