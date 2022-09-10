İzmir Airshow gökyüzünü fethetti

İzmir’in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında 9-10 Eylül tarihlerinde Gündoğdu Meydanında organize edilen İzmir Airshow muhteşem havacılık gösterileri ve onbinlerin katılımıyla başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Havacılık Kulübü Zafer Uçuşu, helikopterlerin saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla muhteşem bir açılış gerçekleştirildi. Büyük Zaferin 100. yılında Gündoğdu Meydanında daha önce eşi benzeri görülmemiş bir havacılık organizasyonuna imza atan Airshow 18 farklı hava gösteri ekibi, 100’ün üzerinde hava aracı ve pilot ile İzmir semalarında nefes kesti.

Açılışın ardından hız kesmeden devam eden gösterileri izleyen İzmirliler gökyüzünden gözlerini alamadı. Jandarma Çelik Kanatlar, AYJET Gösteri Uçuşu, ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener’in akrobasi uçuşu ve HÜRKUŞ gösterileri ile gökyüzüne imzalarını attı. Milli gururumuz SOLO Türk’ün İzmir semalarındaki muhteşem uçuşu ve Türk Armoni Yıldızları Orkestrası eşliğinde havada, karada, denizde Zeybek Gösterisiyle devam eden Airshow’da coşku ve heyecan bir an olsun eksilmedi.

İzmir Airshow sadece havada değil kara, deniz ve sahne etkinlikleriyle de dopdolu bir program sundu. Kara etkinliklerinde havacılık firmalarının stantları, uçak sergileri, pedallı uçaklar ve pilotların imza etkinlikleri İzmirliler ile Gündoğdu Meydanında buluştu. Unutulmaz anların yaşandığı İzmir Airshow 10 Eylül Cumartesi günü de izleyicilerini soluksuz bırakmaya devam edecek.