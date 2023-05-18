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İzmir 19 Mayıs coşkusunu dolu dolu yaşayacak

YAŞAM 18.05.2023, 10:30
İzmir 19 Mayıs coşkusunu dolu dolu yaşayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs’ta gençler için bir dizi etkinlik düzenliyor. 18-19 Mayıs tarihlerinde İzmir Gençlik Festivali’ne 5. kez ev sahipliği yapacak Büyükşehir Belediyesi, birbirinden renkli etkinliklerle kentte tam bir bayram havası yaşatacak.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin dört bir yanından kente gelen gençler, 19 Mayıs coşkusunu bu sene de İzmir’de doyasıya yaşayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği, Türkiye’nin en iyi festivali ödülünü alan İzmir Gençlik Festivali, beşinci kez gençlere bayram coşkusu yaşatacak. 18-19 Mayıs tarihlerinde Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde düzenlenecek festival, 2026 Avrupa Gençlik Başkenti finalisti İzmir’in adını tüm dünyaya duyuracak.
  Spor etkinliklerinden konserlere Gençler, 18 Mayıs'tan itibaren Tarihi Havagazı Fabrikası’nda her gün birbirinden renkli etkinlik ve eğlencelere katılacak. Spor, konser ve atölye etkinliklerine katılan gençler, bayram tadında iki gün geçirecek. 18 Mayıs’ta saat 15.00’te Gençlik Belediyesi ve İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin ortak düzenleyeceği Meclis Özel Oturumu’nun açılışıyla başlayacak etkinlikler, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Puğ’un Atatürk ve Gençlik söyleşisi ile devam edecek. 18 Mayıs’ta saat 18.00’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Avrupa Gençlik Başkenti Sokağı’nda kurulacak sivil toplum kuruluşları ve öğrenci topluluklarının stantlarını ziyaret edecek. Genç Sahne’de üniversite öğrenci topluluklarının müzik, tiyatro ve dans gösterilerinin yanı sıra Genç İzmir dans ve tiyatro toplulukları da sahne alacak. 21.30’da ise ünlü müzik grubu Redd’in konseri var.
  Gençler Bornova Gençlik Yerleşkesi’nde kamp kuracak 19-21 Mayıs tarihlerinde ise Genç İzmir Bornova Gençlik Yerleşkesi’nde 100 genç katılımcı ile kamp düzenlenecek. Çeşitli spor ve sanat atölyelerinin yapılacağı kamp programına dair detaylı bilgiye "gencizmir.com” adresinden ulaşılabilir.
  19 Mayıs’ta sahnede Mabel Matiz 19 Mayıs Cuma günü ise 13.00 ile 18.00 saatleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası, gençlik atölyelerine ev sahipliği yapacak. 18.00’de Kültürpark Lozan kapısında spor etkinlikleri ile başlayacak program, 19.30’da Kültürpark’taki Praksis grubu konseriyle devam edecek. Gençler saat 20.30’da ise Başkan Tunç Soyer ile Kültürpark Lozan kapısından çıkarak Kordon’dan Gündoğdu Meydanı’na doğru yürüyüş ve fener alayına katılarak dev Atatürk posterini taşıyacak. Gündoğdu Meydanı’nda 19.30’da DJ Ali Köprülü’nün performansıyla başlayacak program ise saat 21.00’de Mabel Matiz konseriyle sürecek.
  Genç İzmir Balçova Gençlik Merkezi açılıyor Başkan Tunç Soyer, 19 Mayıs’ta saat 11.30’da aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Genç İzmir Balçova Gençlik Merkezi'ni ziyaret edecek. Genç İzmir Havagazı Gençlik Yerleşkesi ve Örnekköy Yerleşkesi’nin ardından hizmete alınan Genç İzmir Balçova Gençlik Merkezi, yabancı dil, robotik kodlama eğitimi ve kişisel gelişim seminerlerinin verileceği, gençlerin sanatsal faaliyetlerle sosyalleşeceği bir merkez olarak tasarlandı.

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