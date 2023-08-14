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İZMEK’te yeni dönem kayıtları başladı
YAŞAM 14.08.2023, 14:09
İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında faaliyetlerine devam eden İzmit Meslek Edindirme Kurslarında (İZMEK) yeni dönem kayıtları başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında faaliyetlerine devam eden İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), 52 Kurs Merkezinde 96 branşta 190 usta öğreticisi ile yeni döneme hazırlanıyor. Her yıl binlerce kişiye meslek ve el becerisi kazandıran İZMEK’te yeni dönem kayıtları başladı.
Kadın, erkek, genç, yaşlı binlerce kişiye hizmet veren İZMEK, 2023-2024 Eğitim-Öğretim dönemi için bugünden itibaren hem online hem yüz yüze başvuruları almaya başlıyor.
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