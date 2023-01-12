İZMEK’te 'mis' gibi kursa yoğun ilgi

Kocaeli'de her yıl binlerce kişiye el becerisi ve meslek kazandıran İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda(İZMEK) mis sabun ve mum yapımı eğitimleri devam ederken vatandaşlar kursa yoğun ilgi gösteriyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile İzmit halkına hizmet veren el sanatları, dil, kişisel gelişim kurslarının yanı sıra müzik ve gösteri sanatları alanında da yoğun ilgi gören İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (İZMEK) çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Eğitimlerin sürdüğü branşlardan biri olan mis sabun ve mum yapımı kursu da diğer branşlar gibi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

HEM ÖĞRENİYOR, HEM DE PARA KAZANIYORLAR

Eğitim döneminin henüz yarısına gelmelerine rağmen çalışmaları ileri seviyeye taşıyan kursiyerler daha şimdiden önemli çalışmalara imza atıyorlar.

Kursiyerlerin yapmış olduğu birbirinden farklı ve kullanışlı ürünler, İzmitliler tarafından büyük ilgi görüyor.

Usta öğretici Esra Şafak önderliğinde derslerine devam eden kursiyerler, bu süreçte hem meslek ediniyor hem de kendi paralarını kazanıyorlar.