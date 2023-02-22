İZMEK’li kadınlar eşofman takımı üretiyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İZMEK, deprem bölgesindeki çocuklar için eşofman takımı üretiyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde eğitim veren İZMEK, deprem bölgesinde mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarına devam ediyor.

İZMEK’teki kadın kursiyerler, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremden dolayı çadırlarda yaşamak zorunda kalan çocuklar için eşofman takımı üretiyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Halk Eğitim Öğretmeni Leyla Bartan, “Çocuklara eşofman takımı hazırlıyoruz. 250’ye yakın çocuk eşofman takımını en kısa zamanda bitirip İzmit Belediyesi’nin bölgede kuracağı çadır kentlere teslim edeceğiz. Geçtiğimiz hafta yine depremzedeler için uyku tulumlarını dikip bölgeye göndermiştik. Daha sonrasında ise diğer ürünler için çalışmalarımız devam edecek” dedi.