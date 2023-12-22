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İZMEK’in üreten kadınlarına ziyaret
YAŞAM 22.12.2023, 19:15
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yenişehir Mahalle Konağı’ndaki İZMEK Mefruşat ve Dikim-Giyim Kurslarını ziyaret ederek üreten kadınlarla buluştuKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İZMEK’te el emeğiyle üretim yapan kadınları ziyaret etti. Yenişehir Mahalle Konağı’ndaki Mefruşat ve Dikim-Giyim Kurslarında kadınlarla bir araya gelen Başkan Hürriyet, üretime katılmalarından dolayı tebrik ettiği kadınlara başarılar diledi.
İZMEK çatısı altında hem meslek sahibi olan hem de sosyalleşen kadınlar, kadın istihdamına verdiği destekten dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini sundu.
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