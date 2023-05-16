İZMEK'te yıl sonuna konserli performans

İZMEK kursiyerlerinin hazırladığı yılsonu gösterisi büyük beğeni topladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü(İZMEK) ve İzmit Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin sergilediği yılsonu gösterisi büyük beğeni topladı

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü(İZMEK) ve İzmit Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile eğitim alan kursiyerler bir yılı daha tamamladı. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından İZMEK Bendir Kursu öğrencileri yılsonu performanslarını sergiledi.

Programa İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, İzmit Halk Eğitim Müdürü Zekai Kalaç başta olmak üzere kursiyerlerin aileleri ve müzikseverler katıldı.

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde Şef Nebahat Ciddi ve kursiyerlerinin hazırladığı konser büyük beğeni topladı.