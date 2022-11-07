İZMEK'te Giyim Kursuna yoğun ilgi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Çağırgan, Ambarcı ve Ortaburun mahallelerinde açılan İZMEK Giyim Kursuna bölge halkı yoğun ilgi gösteriyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Eğitim veren İZMEK kurs merkezi farklı sanat dalları ve branşlarda eğitimlerine devam ediyor.

Beklentinin üzerinde talep gören kurslardan biri olan Giyim Kursu Çağırgan, Ambarcı ve Ortaburun mahallelerinde açıldı. Birbirinden güzel çalışmalara imza atılacak kurs merkezlerinde yapılan başarılı çalışmalar yılsonunda halkla buluşmak üzere sergilenecek.