İZMEK'te 'geri dönüşüm' farkındalığı

Kocaeli İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde verilen Atık Kağıt ve Muhtelif Ambalaj kursu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Merkezi ortaklığında faaliyetlerine devam eden İZMEK’in geri dönüştürülebilir atıkları kullanıma kazandıran Atık Kağıt ve Muhtelif Ambalaj kursu vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Vatandaşların talebi üzerine Nebi Güdük, Belsa Plaza ve Tepeköy Kurs Merkezi olmak üzere 3 ayrı yerde kurs devam ediyor.

Usta öğreticiler Gülsüm Hacıoğlu ve Hacer Özkan tarafından verilen eğitimlerden 90 kursiyer faydalanıyor. Geri dönüştürülebilir atıkları el emeği ürünlere çeviren kursiyerler ortaya çıkan ürünlerin uzun süre kullanıldığını dile getiriyor. Aynı zamanda yaptıkları ürünleri pazarlayarak hem ekonomiye hem de doğaya katkı sağlıyor.