İZMEK'te aşçılık ve pastacılık kursuna yoğun ilgi

İZMEK Çukurbağ Kurs Merkezi’nde faaliyetini sürdüren Aşçılık ve Pastacılık kursu yoğun ilgiyle devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde eğitim veren İZMEK, hobi ve kişisel gelişimin yanında mesleki anlamda da vatandaşlara beceri kazandırıyor.

Çukurbağ Kurs Merkezi’nde bulunan Aşçılık ve Pastacılık kursu da yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler, farklı lezzetler ortaya çıkararak hem göze hem de damağa hitap ederken profesyonelleri aratmayacak başarılara imza atıyor.

Kursiyerler, kurs bitiminde öğrendiklerini kazanca çevirerek aile bütçesine katkı sağlıyor.