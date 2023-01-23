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İZMEK'te aşçılık ve pastacılık kursuna yoğun ilgi
YAŞAM 23.01.2023, 11:58
İZMEK Çukurbağ Kurs Merkezi’nde faaliyetini sürdüren Aşçılık ve Pastacılık kursu yoğun ilgiyle devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde eğitim veren İZMEK, hobi ve kişisel gelişimin yanında mesleki anlamda da vatandaşlara beceri kazandırıyor.
Çukurbağ Kurs Merkezi’nde bulunan Aşçılık ve Pastacılık kursu da yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler, farklı lezzetler ortaya çıkararak hem göze hem de damağa hitap ederken profesyonelleri aratmayacak başarılara imza atıyor.
Kursiyerler, kurs bitiminde öğrendiklerini kazanca çevirerek aile bütçesine katkı sağlıyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|19
|45
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|18
|38
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|19
|37
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|35
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|19
|34
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|19
|26
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|25
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|19
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|O
|P
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|41
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|38
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|20
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|20
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|34
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|19
|34
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|20
|33
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|19
|31
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
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|27
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Altay
|20
|21
|14. Erzurumspor
|20
|21
|15. Tuzlaspor
|20
|19
|16. Ö.K Yeni Malatya
|20
|16
|17. Altınordu
|20
|16
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|20
|33
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|20
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|17
|28
|7. Osasuna
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|18
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|18
|25
|11. Girona
|18
|21
|12. Espanyol
|18
|20
|13. Valencia
|16
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|17
|18
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|18
|18
|16. Getafe
|18
|17
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|18
|17
|18. Real Valladolid
|18
|17
|19. Cadiz
|18
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