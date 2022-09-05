İZMEK tanıtım günlerinde sanat buluşması

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile İzmit halkına hizmet veren İzmit Meslek Edindirme Kursları tanıtım günleri 7 Eylül Çarşamba günü başlıyor. 3 gün boyunca devam edecek olan tanıtım günleri ile İZMEK ile tanışmayan kalmayacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile İzmit halkına hizmet vermeye ve halk üniversitesi görevi görmeye devam eden İzmit Meslek Edindirme Kursları’nda tanıtım günleri başlıyor.

7- 8 – 9 Eylül tarihlerinde İzmit Belediyesi Belsa Plaza A Blok önünde saat 12.00 – 17.00 saatleri arasında kurulacak olan tanıtım stantları ile İzmitliler İZMEK’te yer alan birçok branş ile ilgili bilgi alabilecek.

İZMEK bünyesinde faaliyet gösteren el sanatları ve tasarım ile müzik ve gösteri sanatları alanlarında kurslara katılmak isteyen vatandaşların bilgilendirileceği İZMEK tanıtım günlerinde usta öğreticiler gün boyunca stantların başında olacak. Öğreticiler tarafından sergilenecek olan performanslarla branşlar tanıtılırken vatandaşların branşlarla ilgili soruları cevaplanacak.

Ayrıca kurslara katılmak isteyen İzmitliler stantlar aracılığıyla başvurularını da yapabilecekler. İZMEK tanıtım günlerinde Tezhip, Filografi, Kırkyama, Lefkara İşi, Yağlı Boya resim, Geri Dönüşüm, Saçaklama, Dantel Anglez, Tutkal Hamur çiçeği, Seramik, Amigurumi, Deri Yapımı, Üç Boyutlu Perspektif, Ney, Moda Tasarım, İğne Oyası, Ahşap Boyama branşları tanıtılacak.