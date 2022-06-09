İZMEK sergisine defileli açılış

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı İzmit Meslek Edindirme Kursları’nda bir yıl boyunca eğitim alan kursiyerler yılsonu sergisi ve defilesi ile emeklerini görücüye çıkardı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde İzmit halkına hizmet veren İzmit Meslek Edindirme Kursları, (İZMEK) yılsonu sergisi ve defilesi bugün itibariyle Yunus Emre Kültür Merkezi Yeni Fuaye Alanı’nda başladı.

Bir yıl boyunca büyük emekler harcayarak birbirinden güzel el emeği ürünler üreten kursiyerler, ürünlerini 3 gün boyunca vatandaşların beğenisine sunmaya devam edecek.

Kadın istihdamına değer veren ve kadına yönelik projeleriyle dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet programda yaptığı konuşmada, göreve ilk geldiğinde bu kurslarda üretilen ürünlerin, üretimin kent zenginliğine, ülke zenginliğine katılmasını çok önemsediklerini belirtti. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı İZMEK kurs merkezlerimizde Ekim 2021 – Haziran 2022 eğitim – öğretim yılı içerisinde 48 kurs noktasında 194 usta öğreticiyle 350 branşta 6 bin 577 kursiyerimize hizmet verdiklerini anlatan Başkan Hürriyet, ayrıca 1-15 Haziran arası kayıt alınan yaz kurslarının 31 Temmuz’a kadar devam edeceğini söyledi.

İZMEK kurs merkezinin yeni dönem başvurularına Ağustos ve Eylül aylarında yeniden başlayacağı duyuruldu.

Programda giyim, iğne oyası, keçe, deri, kuaförlük ve moda tasarım usta öğreticileri tarafından hazırlanan ve 25 elbiseden oluşan bir defile gerçekleşti. Defilede sunulan 5 elbise tasarlanırken Cumhuriyet dönemi kadınları ve Cumhuriyet’in ilanını takip eden kıyafet inkılabı sonrası Türk kadınlarının kıyafetlerinden esinlenildi. Modern zaman ile gelenekseli bir araya getiren defilede kursiyerler, stajyerler ve personeller mankenlik yaptı.