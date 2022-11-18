İZMEK liseli öğrencileri ağırladı

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen İZMEK meslek edindirme kursları okulları ağırlamaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İzmit Belediyesi İZMEK Meslek edindirme kurslarını ziyaret etti.

Öğrenciler, okullarında gerçekleştirdikleri “Severek Yapıyorum ”projesi kapsamında, Belsa Plaza B Blok da bulunan el sanatları, müzik, dil ve kişisel gelişim kurslarını ziyaret ederek bilgi aldılar.

Farklı Sanat dalları konusunda bilgi alan öğrenciler, kültürel mirasın önemi ve tarihçesi hakkında da sohbet ettiler.