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İZMEK kurslarına büyük ilgi

YAŞAM 24.12.2022, 17:53
İZMEK kurslarına büyük ilgi

Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEK) drama kursu hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından yoğun ilgi görüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile faaliyetlerine devam eden İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (İZMEK) binlerce kişiye meslek ve el becerisi kazandırmaya devam ediyor. İZMEK bünyesinde yer alan el sanatları, dil, kişisel gelişim kurslarının yanı sıra müzik ve gösteri sanatları alanındaki kurslar da yoğun ilgi görüyor. 

HAFTANIN 2 GÜNÜ

İzmitlilere hizmet veren İZMEK Drama Kursu da her yaş grubunun ilgisini çekiyor. Bireylerin hayal güçlerini canlandırmak ve aralarındaki etkileşimi güçlendirmeyi hedefleyen drama kursu haftanın 2 günü Belsa B Blok’ta devam ediyor. Drama yetişkin grubu 15 kişi ile Çarşamba günleri, drama çocuk grubu ise 13 kişi ile Cumartesi günleri derslerini gerçekleştiriyor. 

KENDİNİ İFADE ETME VE EMPATİ YETENEĞİ

Bir grupla herhangi bir konu veya düşünce üzerine grubun yaşantılarından faydalanılarak rol oynama, doğaçlama gibi tekniklerle canlandırıldığı drama kursunda her hafta ilgili grup özellikleri doğrultusunda bir konu ve kazanım belirlenerek ders planı hazırlanıyor. Drama atölyesinde katılımcılar olayları farklı bakış açısıyla deneyimle fırsatı bulurken kendini ifade etme ve empati yeteneğini geliştiriyor.

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