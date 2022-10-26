İZMEK kursiyerlerine ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimi

Kocaeli'de İZMEK hocaları ve kursiyerleri, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimleri tarafından düzenlenen “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimine katıldıKOCAELİ (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “ En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi projesi kapsamında İzmit Belediyesi İZMEK Kurs Merkezi hocaları ve 20 Yaş üstü kursiyerlere eğitim verildi. Narkotik şube yetkilileri tarafından verilen eğitimler BELSA Plaza B blokta gerçekleştirildi.

Eğitimde önleyici tedbir çalışmaları madde bağımlılığının safhaları, erken tanı ve kullanım belirtileri, maddelerin neye benzediği konularında ve farkındalık hakkında bilgi verildi. Düzenlenen eğitime ebeveyn ve İZMEK kursiyerleri yoğun katılım sağladı.