İzgören’den ‘İşe İyilik Katmak’ söyleşisi

Çayırova 4. Kitap Günleri’nin dördüncü gününde, Yazar Ahmet Şerif İzgören, ‘İşe İyilik Katmak’ konulu söyleşiyle Çayırovalı kitapseverlerle buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova 4. Kitap Günleri kapsamında ülkenin seçkin yazarları Çayırovalılarla bir araya gelmeye devam ediyor. Kitap Günleri etkinliğinin dördüncü gününde Yazar Ahmet Şerif İzgören, sevenleriyle buluştu.

İzgören’in, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘İşe İyilik Katmak’ konulu söyleşine Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa ve çok sayıda Çayırovalı katılım sağladı. Programda konuşma gerçekleştiren İzgören, İzgören Akademi bünyesinde gerçekleştirdikleri çalışmalardan örnekler vererek, yaptığı sunumda şunları aktardı;

Bir İskoç atasözünde şöyle diyor; ‘Çocuklar dudaklarınızı değil ayaklarınızı izlerler.’ Manisa’da bir arazi bulduk ve badem diktik. Bu arazide ilk olarak dağ başında bir yerde açık hava dershanesi kurduk. Organik tarım öğretim görevlilerine dedik ki ilk olarak burada köylülere ders verir misiniz ve onlar da kabul ettiler. Budama eğitimi veren profesör köylüye budama eğitimi vermeyi kabul etti. Eğitime sadece kadınlar ve çocuklar geldi, köyün erkekleri ‘olmaz’ diyordu.

“VATAN TARLADA, FABRİKADA SEVİLİYOR”

Vatan kahvede sevilmiyor, vatan tarlada seviliyor, vatan fabrikada seviliyor. Şu an gittiğimiz bölgede 300’den fazla kişi organik tarım yapıyor. Kara Oklar Ekoloji, girdiğimiz organik tarım yarışmasında Türkiye’nin en iyi organik tarım çiftliği ödülü aldı. Almanya’da profesör bunu 3 yılda nasıl başardınız dedi, herkes alay ederken çiftliğin ortasına açık hava dershanesi kurduk dedim. Kurduğumuz çiftlikte bilim ve köylülerimizi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Ülkenin sokaklarına çıkın bütün ülke karanlığa küfrediyor. Karanlığa küfretmek yerine bir mum yakın. Uğur Böceği Derneği ile Anadolu’nun çeşitli köylerinde gönüllü eğitim veriyoruz. Şu an burada belediyenin yaptığı bir fuar değil aslında bilginin gireceği bir alan yaratmak. Kitapların burada olması çok önemli. Birileri sizi engellemeye kalkarsa, bizden uzak durun biz bu ülke için üretmeye devam edeceğiz deyin.”

İzgören’e sunumu sonrasında günün anısına Başkan Yardımcısı Arıkboğa tarafından hediye takdim edildi.