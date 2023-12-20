İZGİM’de toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekildi

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimler Merkezi’nde ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ eğitimi düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimler Merkezi, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer alması adına çalışmalarına devam ediyor. Eğitimlerle de kadınları bilinçlendiren İZGİM’de ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ konulu eğitim düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitimde toplumsal cinsiyetin tanımı, eşitliğin ailede ve çocukluktan başladığı, herkes için eşitliğin neden önemli olduğu yönünde kadınlar bilgilendirildi. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece kadınları değil erkekleri de olumsuz şekilde etkilediği vurgusu yapıldı. Kadınlar, gerçekleştirilen eğitim sebebiyle İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.