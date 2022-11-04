İZGİM’de 'Kızıla'y farkındalığı

Türk Kızılay’ı tarafından 29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak adına Kocaeli'nin İzmit ilçesinde İZGİM’in girişimci kadınlarına eğitim verildi.KOCAELİ (İGFA) - Türk Kızılay’ı tarafından 29 Ekim - 4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) girişimci kadınlarına eğitim verildi. Kızılay Türkkök Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Uzmanı Adem Budayoğlu tarafından verilen eğitimde ‘Kök Hücre Bağışı’ ve ‘Kan Bağışı’ hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kadın girişimciler Merkezi’nden faydalanan girişimci kadınlar tarafından oldukça ilgi gören eğitim; soru-cevap kısmı ile sona erdi. Eğitim sonunda girişimci kadınlar İZGİM’de üretilen el emeği ürünlerin de yer aldığı hediyelerini Kızılay Türkkök Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Uzmanı Adem Budayoğlu’na takdim ederek Türk Kızılay’ına teşekkürlerini iletti.