İZGİM’de çocuklara atölye
Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) çocuklar için atölye çalışmaları 9 Ağustos’ta başlayacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İZGİM, atölyelerini çocuklara açıyor. Mum, sabun, tokat baskı, mozaik, seramik, çini, hediyelik eşya, makrome, deri, takı tasarım, keçe atölyelerinde kadınlara ürettikleri ürünleri tanıtım ve pazarlama imkanı sunan İZGİM, çocukların da bu atölyeleri tanımasını sağlayacak.
EL BECERİSİ KAZANACAKLAR
Keçe, tokat baskı, seramik, mozaik, makrome ve takı atölyelerine katılacak olan ilkokul ve ortaokul öğrencileri hem el becerisi kazanacak hem de sosyalleşecek. 9 Ağustos Salı günü başlayacak olan atölye çalışmaları için başvuru zorunluluğu olup, başvurular https://file.izmit.bel.tr/cocuk-atolyeleri/ adresinden yapılabilecek.
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