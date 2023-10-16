İZGİM öğrencileri ağırlıyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Merkezi okullardan gelen öğrencileri ağırlamaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren İzmit Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) kadınların sosyal ve ekonomik hayatına destek olurken aynı zamanda çevre okullardan öğrencileri de ağırlamaya devam ediyor.

Türk Pirelli Anaokulu, TBMM İlköğretim Okulu, Gültepe İlkokulu ve Tavşancıl Marshall Boya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri İZGİM’i ziyaret ederek çeşitli etkinliklere katıldı.

İzmit Belediyesi aracı ile okullarından alınan öğrenciler Çocuk Kütüphanesi’nde kitapları inceleyerek kütüphane kuralları ve kitap çeşitleri hakkında bilgi sahibi oldular. Geri Dönüşüm hakkında bilgilendirilen çocuklar geri dönüşüm temalı etkinliklerle bilinçlendirildi. Ardından Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinde keyifli zaman geçiren küçük misafirler İZGİM’deki atölyeleri gezerek kadın girişimcilerin el emeği ürünlerinin yapılışı hakkında bilgi sahibi oldu ve atölyeleri deneyimleme fırsatı buldu. Öğrenciler ve öğretmenler İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.