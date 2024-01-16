İZGİM öğrencileri ağırlıyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi okulları ağırlamaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Yıldızlar Akademisi Anaokulu öğrencileri İZGİM’i ziyaret ederek etkinliklere katıldı.

Öğrenciler Çocuk Kütüphanesi’nde kitapları inceleyerek kütüphane kuralları ve kitap çeşitleri hakkında bilgi sahibi oldular. Geri Dönüşüm hakkında da bilgilendirilen çocuklar Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinde keyifli zaman geçirdiler.

Küçük misafirler İZGİM’deki atölyeleri gezerek kadın girişimcilerin el emeği ürünlerinin yapılışı hakkında bilgi sahibi olarak atölyeleri deneyimleme fırsatı buldular. Ardından Oyun Odasında enerjilerini atan çocuklara hediyeleri ve sertifikaları verildi. Öğrenciler ve öğretmenleri hem İZGİM’deki görevlilere hem de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e eğitim ve gezi için teşekkürlerini ilettiler..