İZGİM Çocuk Atölyesi'ne yoğun ilgi

Kocaeli İzmit Kadın Girişimciler Merkezinde çocukların ara tatilini değerlendirmeleri amacıyla gerçekleştirilen Çocuk Atölye çalışmaları devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) çocuklara yönelik faaliyetler devam ediyor. İZGİM, okulların ara tatile girdiği dönemde ilk ve ortaokul öğrencilerini misafir etmeye başladı.

“HAYAL ETTİKLERİ HER ŞEYİ YAPTIRIYORUZ”

İzmit Kadın Girişimciler Merkezindeki girişimcilerden olan Fatma Öz, çocuk atölyesi ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: Çocuklarımız buraya geldiğinde onlar hayal ediyor, biz yapmalarına yardımcı oluyoruz. Onlara istedikleri, hayal ettikleri her şeyi yaptırıyoruz. Çocuklarımızın yaptıkları ürünler bir kez fırına giriyor. Sonra onları evde boyuyorlar. Eğlenceli bir aktivite geçiriyorlar. Çocuklar mutlu, aileler mutlu, biz mutluyuz.

“ÇOCUKLAR MUTLU BİZ DE MUTLUYUZ”

İZGİM’de görevli öğretmen Pelin Bağdiken, “Yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmek için çocuklarımızı 7 farklı atölyede ağırlıyoruz. 450 online başvurunun ardından çocuklarımızı atölyelerimizde misafir ediyoruz. Çocuklarımız mutlu, biz de mutluyuz. Atölye çalışmalarının ardından çocuklara kendi yaptıkları ürünleri hediye ediyoruz. Böylece karne hediyelerini çocuklarımız elleri ile hazırlamış oluyorlar” diye konuştu.

3 ŞUBAT TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK

23 Ocak tarihinde başlayan ve 3 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek olan atölye çalışmasında çocuklar; tokat baskı, keçe, mozaik, seramik, takı tasarımı, makrome ve hediyelik obje konulu workshoplara katılarak kendi el emeği ürünlerini üretip yeni deneyimler kazanacak ve keyifli zaman geçirme fırsatı yakalayacaklar.