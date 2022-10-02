İZDEDE liselileri denizcilik tutkusuyla Urla'da buluştu

Kurulduğu günden bugüne İzmirli depremzedelerin yaralarını sarmak için var gücüyle çalışan İZDEDA, depremin ikinci yılına sayılı günler kala acı kayıplarımızı anarken, depremzede çocuklarımız için de öğretici bir etkinlik düzenledi.İZMİR (İGFA) - Derneğimizin kurucu üyelerinden Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksek Okulu ve Sualtı Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Celalettin Aydın ev sahipliğinde bir araya gelen İZDEDA üyeleri ve çocukları, temel denizcilik eğitimi kapsamında; gemici bağları, yüzme kuralları ile ilgili atölyelere katılma fırsatı bulurken, olta balıkçılığı ve gemi kaptanlığı ile ilgili eğlenceli bir uygulama süreci geçirdiler.

Anma etkinliği, amatör denizci olan iki çocuğunu ve dalgıç olan eşinivahim depremde kaybeden Dr. Nuri Seha Yüksel’in önayak olmasıyla gerçekleşti.

Hayatı fırtınalı bir denize benzeten Yüksel, durgun denizin ardından fırtınalar gelebileceğini ama her fırtınanın ardından da suların tekrar durulduğunu hatırlattı ve tüm acılara rağmen yaşama tutunmamız gerektiğini de sözlerine ekledi.Bu anlamlı günle beraber oğlu Ege Ilgaz Yüksel’in adı Denizcilik Simülasyon Odasına verildi.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, depremde kaybedilen 117 vatandaşı saygı ve rahmetle anarken, anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapan Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksek Okulu ve Sualtı Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Celalettin Aydın da teşekkürlerini iletti. Kendisi de aynı zamanda bir depremzede olan Aydın, depremin ardından yaraları sarmak üzere harekete geçen İZDEDA’nın attığı değerli adımları hatırlatırken, yürünecek daha çok yolumuz olduğunu da vurguladı.

Tüm ailesiyle beraber gerçek bir deniz tutkunu olarak bilinen, eşiyle birlikte oğlunu da kaybeden Ercan Gümüşel’e de değerli katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Depremde kaybettiğimiz lisanslı yüzücü Çınar Alpgündüz ve ikizi Sayra Alpgündüz’ün annesi Tülin Batmaz’a da katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür edildi.