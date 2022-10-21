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İZDEDA üyeleri Bartın'daki mağdurların yanına desteğe gidiyor
YAŞAM 21.10.2022, 09:05
Mağdurların derneği depremzede orijinli İZDEDA derneği, Bartın'daki mağduriyet için yola çıktı.İZMİR (İGFA) - Depremzedelerin Derneği İZDEDA, mağdurluğu yaşamış, depremzedeler olarak, Bartın’ın Amasra İlçesi’nde maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını kaybeden maden işçilerinin ailelerinin acılarını paylaşmak, mağdurların yanında olmak için, Bartın’a doğru yola çıktı.
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Özkan Derneği adına yine bir ilke imza attı. Özkan, beraberindeki depremzedeler ile 41 can kaybı vermiş Bartın'a şahsi imkanlarıyla başsağlığı ziyaretine destek için yola çıktıklarını söyledi.
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