İzciler, afetzedelerin sessiz kahramanı oldu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli gerçekleşen depremlerin ardından afet bölgesine koşan izciler, başta Kızılay olmak üzere birçok kamu kurumuna gönüllü olarak destek verdiler.ANKARA (İGFA) - Türkiye İzcilik Federasyonu İzcileri, Kızılay’ın yanı sıra başta AFAD olmak üzere birçok kamu kurumuna da gönüllü destek verdi.

İzciler, defin hizmetlerinde de görev alarak hayatını kaybedenlerin dini vecibelere uygun bir şekilde defnedilmesine katkı sağladı.

Her afette olduğu gibi büyük deprem felaketinin ardından da bölgeye hızla ulaşan izci ekipleri, uluslararası izcilerin de desteğiyle Kızılay’ın tüm depolarında gönüllü çalıştılar.

Azerbaycan ve Lübnan’dan gelen izci gruplarıyla birlikte illerde bulunan Kızılay lojistik merkezleri başta olmak üzere her alanda faaliyet gösteren izcilerin hizmetlerine Sırbistan ve Makedonya’dan gelecek izcilerle devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan insani yardım faaliyetlerine kendi anne ve babasını depremde kaybeden izciler de yer aldı. Aralarında enkazdan ailesinin cenazelerini çıkarıp çalışmaya gelen ve 13 gündür aralıksız olarak çalışan izciler de bağlılıklarıyla ve disiplinlikleri ile afetzedelere yardım etmek için, profesyonel Kızılay ekiplerine destek olan izciler, depremden etkilenen kırsal kesimlere beslenme, barınma, giyim ve hijyen malzemelerini de ulaştırıyor.