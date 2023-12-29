İzciler -32 derecede şehitlerin izinden yürüdü

Erzurum’da bir araya gelen izciler, ilk olarak Erzurum’un simgelerinden Yakutiye Medresesi önünden başlayarak şehitlerin yâd edilmesi amacıyla Cumhuriyet Caddesi’nde fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, Sarıkamış Harekatı’nın 109. yılında, Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) tarafından 19.’uncusu bu yıl düzenlenen “Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı”nın resmi sponsorluğunu üstlendi. Hissedilen sıcaklığın zaman zaman -32’yi bulduğu iklim koşullarından gerçekleştirilen anma ve milli bilinç kampına, Türkiye ve Azerbaycan’dan kış kampı tecrübesi olan 100’ün üzerinde izci lideri katıldı.

2017 yılından bu yana kampa destek veren Kuveyt Türk’ün, izcilik ve dağcılık tecrübesi olan çalışanlarından oluşan 8 kişilik bir ekip de faaliyete katıldı.

İzciler, Erzurum’dan Şenkaya ilçesine hareket etti. Hava şartları nedeniyle zorlu geçen yolculuğun ardından Şenkaya’ya ulaşan izciler burada da fener alayı gerçekleştirdi. Fener alayında 300 metrekarelik Türk bayrağını taşıyan izciler, ardından Sarıkamış Harekâtının anlatıldığı konferansa katıldı.

109 YIL ÖNCE ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN İZLEDİĞİ YOLU TAKİP ETTİLER

Sarıkamış Harekatı’nın ana karargâh noktası olarak kullanılan Şenkaya’nın Gaziler köyünde anma töreni düzenlendi. Burada, Türk bayrağı, Allahuekber Dağları’ndaki şehitlikte göndere çekilmek üzere törenle izci liderlerine teslim edildi. Kar ve fırtınanın artması üzerine Kaynakyayla’ya yapılması gereken yürüyüş bir gün ertelendi. İzciler geceyi uyku tulumunda Gaziler köyünde geçirdi. Hava koşullarının iyileşmesi üzerine öğleden sonra izciler, kampın yapılacağı Allahuekber Dağları’nın Kaynakyayla mevkiine doğru tek sıra halinde yürüyüşe geçti. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklığın -32 dereceyi bulduğu hava koşullarında dağa doğru ilerlerken zorlanan izciler, 109 yıl önce bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin izledikleri yolu takip ederek şehitliğe 3 saatte ulaştı.

ŞEHİTLİKTE “ŞEHADETİN TEFEKKÜRÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ertesi gün izciler askerlerimizin donarak şehit oldukları Fırıntepe Şehitliğine doğru yola çıktı. Karla kaplı patika yollardan 2,5 saat yürüyerek şehitliğe ulaşan izciler, şehitliğin etrafında daire şeklinde konuşlanıp kar üzerine sırt üstü yatarak ve gözlerini yumarak 5 dakika “şehadetin tefekkürü” uygulaması yaptı. Aynı yoldan kamp alanına dönen izciler, yatsı namazını müteakiben Kaynakyayla Camii’nde düzenlenen mevlid ve hatim duası programına katıldı.

Geceyi, zorlu hava şartlarında çadırda uyku tulumunda geçiren izciler, şehitlerin yaşadıkları zorlukları anlamak bakımından önemli bir deneyimde bulunmuş oldu. Sabah çadırlarını toplayan izciler, Kaynakyayla Şehitliği’ni ziyaret ederek dua etti. Kaynakyayla’da düzenlenen törenin ardından tek sıra halinde dönüşe geçen izciler, yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından önce Kaynak köyüne, ardından Gaziler köyüne ulaştı. Gaziler Köyü’ndeki kapanış töreninin ardından izciler Erzurum’a doğru yola çıktı. İzciler, kampa katılmanın kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu dile getirdi. Toplam 6 gün süren programın ardından izciler, 27 Aralık Çarşamba günü memleketlerine dönüşe geçti.