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İZAYDAŞ’a Sağlık Bakanlığı'ndan 'Beslenme Dostu' belgesi

YAŞAM 12.05.2023, 11:41
İZAYDAŞ’a Sağlık Bakanlığı'ndan 'Beslenme Dostu' belgesi

Atık yönetiminde Türkiye’nin lider kuruluşu İZAYDAŞ, “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı” belgesine layık görüldü. İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan düzenlenen törenle Genel Müdür Muhammet Saraç’a belgeyi takdim etti.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıklı, güvenli ve üretken bir işyeri ortamı oluşturmak amacı ile hazırlanan “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı” belgesini aldı.

Kamu kurumları arasında Türkiye’de ilk belgelendirilen kuruluş olan İZAYDAŞ, gönüllü olarak programa başvururken yapılan uzun soluklu denetim ve düzenlemelerin ardından koşulları sağlayarak tam puanla bu belgeyi almaya hak kazandı.

Üç yıl geçerli olan ve her yıl denetimlerle takip edilen "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri" belgesi İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle teslim edildi. Törene Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ve şirket yöneticileri katıldı.

İZAYDAŞ UYGULAMALARINA TAM NOT

İl Sağlık Müdürü Pehlevan, İZAYDAŞ’ın çok hayati hizmetler veren Türkiye’nin gururu bir kuruluş olduğunu belirterek bu program ile ilgili yakından izlendiğini, uygulamaların uzman ekip tarafından tam not aldığını kaydetti. İZAYDAŞ Genel Müdürü Saraç ise yönetim sistemleri başta olmak üzere uluslararası standartlarda birçok belgeye sahip olduklarını kaydederek “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı”na gönüllü olarak başvurarak tüm koşulları yerine getirirken bu programa her zaman sahip çıkacaklarını belirtti. Saraç, “Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkür ederim” dedi.

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