İz bırakan kadınlar tarihi kentte sahne aldı

İzmir Kadim Kültürü Yaşatma Platformu (İZKAM) tarafından Efes Selçuk Belediyesi desteğiyle “Smyrna’nın Kadınları” adlı oyun Celsus Kütüphanesi’nde sahnelendi.İZMİR (İGFA) - İlkçağdan bu yana tarihin farklı dönemlerinde iz bırakmış, yolu İzmir’den geçen kadınları buluşturan oyunda Smyrna, Kybele, Artemis, Fatma Ana, Meryem Ana ve Zübeyde Hanım’ın hayat hikâyeleri Celsus Kütüphanesi’nin büyülü atmosferinde seyirci ile buluştu. Kadın Kent Efes Selçuk ile buluşan “Smyrna’nın Kadınları” hikâyesi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Amazon Kraliçesi Smyrna, Toprak ve Bereket Tanrıçası Kybele, kadınların ve çocukların koruyucusu kabul edilen Tanrıça Artemis, Fatma Ana ve Meryem Ana’nın Celsus Kütüphanesi’nin büyülü atmosferinde anlatılan hikâyelerine müzik ve dans gösterisi de eşlik etti. Oyunda son olarak canlandırılan Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın hikâyesi katılımcıları duygulandırdı.

Oyunun yazarı ve yönetmeni Ayşe Ertübey gösterinin sonunda Efes Selçuk Belediyesi’ne teşekkür ederek; “Bizim sevdamız, kadın erkek demeden İzmir’de, her yerde herkesi kucaklayabilmektir. Selçuk Belediyesi destekleriyle bizim için çok değerli ve ne mutlu ki Belediye Başkanımız da kadın. Ben bizi bu güzel atmosferde buluşturan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin ve Belediye Meclis Üyesi Güllü Kartal oyunun sonunda oyunculara teşekkür etti.