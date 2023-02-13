İyilik Ordu'su işbaşında

Ordu’dan gönderilen 488 adet iş makinesi ve araç, 1.882 kişiden oluşan ekip depremzedeler için seferber olurken yine 131 adet insani yardım tırı ile de ihtiyaçlar gideriliyor.ORDU (İGFA) - Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren destek amaçlı gönderilen

488 adet iş makinesi ve araç, 1.882 kişiden oluşan ekiple seferberlik sürdürülürken Ordulu vatandaşların iş birliği ile gönderilen 131 adet yardım tırı ve kamyonlar depremzedelere ulaştırılıyor.

488 ADET İŞ MAKİNASI, 1882 ADET PERSONELLE SEFERBERLİK SÜRÜYOR

Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’da sürdürülen çalışmalarda ekskavatör beko loder, grayder, yükleyici, lobed, vinç, arazöz, vidanjör su tankeri, mobil lenaratör, çekici, kamyon ve mobil sağlık araçlarından oluşan toplamda 488 adet iş makinesi ve araç ile arama-kurtarma ekibi, sağlık ekibi, teknik ekip, güvenlik ekibi, yerel destek ekibi, özel sektör ve vasıflı ve meslek erbabı olarak gruplar halinde AFAD gönüllüleri olmak üzere toplamda 1.882 personel sahada aktif çalışıyor.

131 ADET YARDIM TIRI VE KAMYONU DEPREMZEDELERE ULAŞTIRILDI

Yine Ordu’da toplanan çadır, yatak, yastık, yorgan, uyu tulumu, tıbbi malzeme, mutfak seti, battaniye, ısıtıcı, kıyafet, gıda, su, bebek maması, bebek bezi, hijyen ürünleri, yakacak vb. malzemelerinden oluşan yardımlar toplamda 131 adet tır ve kamyon ile depremzedelere ulaştırıldı.