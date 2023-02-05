'İyilik Köyü' projesi kamuoyuna tanıtıldı

“İyilikte iz bırakmak” mottosuyla başta Türkiye ve Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki mazlum, yetim ve muhtaçlara el uzatan yeni nesil yardımlaşma platformu İnsan İzi İnsani Yardım Derneği, Afrika kıtasında uzun soluklu bir projeye imza atmayı hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - İnsan İzi İnsani Yardım Derneği, İyilik Köyü projesinin detaylarını Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım programıyla kamuoyuna duyurdu.

İnsan İzi, başta yetimler olmak üzere Tanzanya’daki yüzlerce çocuğa, gence, aileye dokunmayı hedefledi.

İnsan İzi Derneği Genel Koordinatörü Ahmet Naim Can; din, dil, renk ayırt etmeksizin daha iyi bir dünya için yola çıktıklarını, çalışmalarında modern, şeffaf, katılımcı ve en önemlisi hızlı olmayı önemsediklerine vurgu yaptı.

İhtiyaç sahibi insanların hak ettikleri gibi insanca yaşayabilecekleri bir dünya hayal ettiklerini ifade eden Can, "Bizler, İnsan İzi İnsani Yardımlaşma Derneği olarak kurulduğumuz günden bugüne ve bugünden geleceğe iyilik halkasını çoğaltarak, genişleterek ve iyiliğin izi kalıcı olur diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

İnsan İzi Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı Umut Sarıkaya ise konuşmasına 10 yıl önce Somali’ye gittiğini ve oradaki çocuklarla göz göze geldiğinde, yeni bir şeyler söylemenin ve yeni bir dünya hayal etmenin ne kadar önemli bir amaç olduğunu gördüğünü ifade etti. Afrika için farklı şeyler söylemek gerektiğinin bilincinde olduklarının ve bu bilinç ile yapmaları gerekenin güçlü ve haklarına sahip çıkan bir Afrika’yı inşa etmekten geçtiğini belirten Sarıkaya, projenin amacının Afrika’nın yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle kendi kendilerine yetebilmelerini sağlayabilmek olduğunu kaydetti.

Tanıtım toplantısı çalışmalara gönüllü katılanlara plaket takdimi ve Afrika’ya gidecek iki kişiyi belirlemek için yapılan çekiliş ile sona erdi.