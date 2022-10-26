İyilik Korosu konser gelirini TEGV'e bağışladı

“İyilik Korosu” ismiyle anılmaya başlanan Ankaralı müzik topluluğu Türk Hafif Müziği Korosu, Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Oditoryumu’nda sahne aldı.ANKARA (İGFA) - Yaptıkları yardım konserlerinin ardından “İyilik Korosu” ismiyle anılmaya başlanan Ankaralı müzik topluluğu Türk Hafif Müziği Korosu, bu kez Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) çocukları için sahnedeydi.

Ayhan Tekin Orkestrası Eşliğinde ve Dilek Tekin yönetiminde 2017 yılında bir araya gelen Türk Hafif Müziği Korosu’nun verdiği konserin gelirini 1995 yılından bu yana 3 milyondan fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlayan TEGV’e bağışladı.

Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Oditoryumu’nda gerçekleşen ve dinleyenlere keyifli anlar yaşatan konserin son bölümünde TEGV Çocuk Korosu üyesi olan 12 çocuk “Sev Kardeşim” ve “10. Yıl Marşı” söylenirken sahnede koroya eşlik etti. Konserden elde edilen gelirle TEGV’de 170 çocuğun bir yıllık eğitim masrafları karşılandı.

Müzikseverlerle birlikte keyifli bir akşam geçirdiklerini belirten grup üyeleri, “Biz şarkı söylemeyi seven, amatör bir koro olarak TEGV yararına çok güzel bir konser verdik. Konserimize gelen müzikseverlerle birlikte keyifli bir akşam geçirdik. Aynı zamanda konserden elde edilen gelirle TEGV’li 170 çocuğumuzun bir yıllık eğitim masraflarının karşılanmasına destek olduk. Koro olarak amacımız hem kendimiz hem de gelen izleyicilerimizin keyif alması ve toplumsal dayanışmanın vermiş olduğu birlik ve beraberlik duygusunu çoğaltmak. Bunu bir kez daha yaşadığımız için çok mutluyuz" dedi.