Son Dakika

'İyilik Korosu' bu kez eğitim için sahnede

YAŞAM 17.10.2022, 15:05
'İyilik Korosu' bu kez eğitim için sahnede

Yaptıkları yardım konserlerinin ardından “İyilik Korosu” ismiyle anılmaya başlanan Ankaralı müzik topluluğu Türk Hafif Müziği Korosu, bu kez eğitime destek için sahnede olacak.ANKARA (İGFA) - Yaptıkları çalışmaların ardından “İyilik Korosu” ismiyle anılmaya başlanan Ankaralı müzik topluluğu Türk Hafif Müziği Korosu 22 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.30’da Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Oditoryumu’nda gerçekleştirecekleri konserin gelirini Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlayacak.

Konserden elde edilecek gelirle TEGV’li çocukların eğitimlerine destek olunacak.

Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalara imza atarak pek çok yardım konseri düzenleyen koro, “Yeni iyiliklerde buluşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyor. Ankara’nın önemli sahnelerinde, eğlenceli konserlere imza atan grup üyeleri, şunları söylüyor:

“Biz şarkı söylemeyi seven, amatör bir koroyuz. Amacımız hem kendimiz hem de gelen izleyicilerimizin keyif alması ve toplumsal dayanışmanın vermiş olduğu birlik ve beraberlik duygusunu çoğaltmak. Bilet satışlarından elde edilen her kuruş mutlaka bir sosyal yardım projesine aktarılıyor. Sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek adına bir araya gelmek en büyük mutluluğumuz. Hayatın zorluklarına birlikte omuz vereceğiz

Yorumlar (0)
20
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 17 Ekim 2022
İmsak 05:46
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:57
Akşam 18:29
Yatsı 19:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Başakşehir 9 20
3. Beşiktaş 10 19
4. Konyaspor 10 18
5. Trabzonspor 10 18
6. Fenerbahçe 8 17
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 8 8
14. İstanbulspor 9 8
15. Ankaragücü 8 7
16. Sivasspor 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3