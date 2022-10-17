'İyilik Korosu' bu kez eğitim için sahnede

Yaptıkları yardım konserlerinin ardından “İyilik Korosu” ismiyle anılmaya başlanan Ankaralı müzik topluluğu Türk Hafif Müziği Korosu, bu kez eğitime destek için sahnede olacak.ANKARA (İGFA) - Yaptıkları çalışmaların ardından “İyilik Korosu” ismiyle anılmaya başlanan Ankaralı müzik topluluğu Türk Hafif Müziği Korosu 22 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.30’da Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Oditoryumu’nda gerçekleştirecekleri konserin gelirini Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlayacak.

Konserden elde edilecek gelirle TEGV’li çocukların eğitimlerine destek olunacak.

Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalara imza atarak pek çok yardım konseri düzenleyen koro, “Yeni iyiliklerde buluşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyor. Ankara’nın önemli sahnelerinde, eğlenceli konserlere imza atan grup üyeleri, şunları söylüyor:

“Biz şarkı söylemeyi seven, amatör bir koroyuz. Amacımız hem kendimiz hem de gelen izleyicilerimizin keyif alması ve toplumsal dayanışmanın vermiş olduğu birlik ve beraberlik duygusunu çoğaltmak. Bilet satışlarından elde edilen her kuruş mutlaka bir sosyal yardım projesine aktarılıyor. Sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek adına bir araya gelmek en büyük mutluluğumuz. Hayatın zorluklarına birlikte omuz vereceğiz