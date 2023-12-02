İyaz bin Ganem’in mektubu Küpeli Kapı’da

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İslam Orduları Komutanı İyaz bin Ganem’in Dariya Kraliçesi Meryem’e gönderdiği mektubu Küpeli Kapı’da vatandaşın bilgisine sundu.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır’ın 639’da İslam orduları tarafından kuşatılması sırasında, Başkomutan İyaz bin Ganem'in Dariya topraklarının kraliçesi Meryem'e gönderdiği mektup, ahşaba oyularak Sur ilçesi Küpeli Kapı girişinin iki tarafına yerleştirildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ve Genel Sekreter Abdullah Çiftçi, mektubun sergilendiği yeri inceledi.

Genel Sekreter Çiftçi, yaptığı açıklamada “Diyarbakır’ın 639’da İslam orduları tarafından kuşatılması sırasında, İslam Ordularının başkomutanı İyaz bin Ganem'in (r.a) Dariya topraklarının kraliçesi Meryem'e gönderdiği mektubu, fetih sırasında şehit olan 27 Şehit Sahabenin de metfun olduğu İçkale’de Küpeli Kapı girişinde vatandaşlarımızın bilgisine sunduk.” ifadelerini kullandı.