İTÜDER Bursa'dan adaylara çağrı

İTÜDER Bursa, üniversite öğrencisi adaylarına yönelik ‘Tercih Günü’ etkinliği düzenledi. Etkinlikte 250 yıllık İTÜ’deki eğitim çalışmaları ve öğrencilere sağlanan imkânlar anlatıldı.BURSA (İGFA) - Üyelerine sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki ve sportif hayatlarında ve sanat çalışmalarında yardımcı olmak, mezunlar arasında ilişkileri geliştirmek, üniversite ve öğrencileri ile ilişkileri artırma odaklı hizmet veren İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği (İTÜDER) Bursa Şubesi, Tercih Günü etkinliği düzenledi.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklandığı bir dönemde önemli bir etkinliğe katıldıklarını belirten İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kumral, “Hem mezunlarımızla bir araya gelmek, hem de potansiyel öğrenci adaylarımıza üniversitemiz hakkında bilgi vermek amacıyla bir araya geldik. Adaylarımız hem tercih edecekleri bölümler hakkında bilgi aldı, hem de İTÜ’nün imkânlarıyla ilgili fikir sahibi oldu" dedi.

İTÜDER Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tuğcu ise, uluslararası yetkinliğe sahip üniversitelerden biri olan İTÜ'nün dünya sıralamasında ilk 500’de ilk sıralarda yer aldığına dikkati çekerek, "Bursa İTÜDER olarak, Bursa’da İTÜ’yü kazanan öğrencilerimize burs desteği veriyoruz. Başarı sıralamasında ilk 500’de yer alan öğrencilere de özel burs veriyoruz. Geçen yıl ilk 500’e giren 4 öğrencimizin yıllık burs desteği, Bursa İTÜDER tarafından karşılanmıştır. Bursa’da üniversite tercihinde bulunacak öğrencilerimizi yine İstanbul Teknik Üniversitesi’nden önemli isimlerle buluşturduk" dedi.

Tercih Günü kapsamında düzenlenen mezunlarla buluşma yemeğine de İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kumral, İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Alveroğlu Durucu, İTÜ Enerji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Arı, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan ve Barış Tamer Tonguç, akademisyenler, eğitim kurumlarının yöneticileri ile İTÜ mezunları katıldı.