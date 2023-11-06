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İTÜ Mezunları'ndan 100. yıl coşkusu

YAŞAM 06.11.2023, 09:48
İTÜ Mezunları'ndan 100. yıl coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü, İTÜ Mezunları Derneği tarafından düzenlenen görkemli balo gecesi ile kutlandı.İSTANBUL (İGFA) - Çağdaşlık ilkesiyle Türkiye’nin aydınlık geleceğine katkı sunan İTÜ’lüler (İstanbul Teknik Üniversitesi), Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen görkemli balo gecesinde bir araya geldi.

İTÜ Mezunları Derneği tarafından düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Balosu, İstanbul Hilton Maslak Otel’de gerçekleştirildi. 350’ye yakın İTÜ mezunu, öğrenci ve destekçi şirket çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen balo, İTÜ Mezunları Derneğinin bugüne kadar gerçekleşen en büyük katılımlı Cumhuriyet Balosu oldu.

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) Tiyatro Oyuncusu Özgün Aydın’ın sunuculuğunu yaptığı balo gecesinde; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve bugüne dek yaşanan değişimleri anlatan Cumhuriyet Filmi ile İTÜ Mezunları Derneğinin faaliyetlerinin anlatıldığı bir video gösterimi yapıldı. Ardından İTÜ Dans Kulübünün Vals Gösterisi performansıyla devam eden gecede İstanbul12 Orkestrası canlı müzik dinletisiyle davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Geceye katılan 31 destekçi şirketin üst düzey yöneticilerine, İTÜ Mezunları Derneği yönetim kurulu üyeleri tarafından plaket takdim edildi. Daha sonra 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü pastası kesildi.

Cumhuriyetin anlam ve önemine vurgu yapan Başkan Kirtiş, Türkiye’deki mezun dernekleri içerisinde Cumhuriyet Balosunu bu şekilde yapan ilk dernek ve son 10 yıldır aralıksız yapan tek dernek olduklarını kaydetti. Her yıl daha fazla kalabalıklaştıklarını belirten Kirtiş, "Seneye herhalde başka bir salon bulmak zorunda kalacağız. Bugün bir arada olmamızın nedeni Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamak. Her sene kutlamalar yapılıyor ama 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bu yıl daha da büyük bir coşku içerisindeyiz. Bu toplantımızda Cumhuriyet ile ilgili ne mesaj vereyim diye çok düşündüm. Cumhuriyet ile ilgili söylenecek her şey, her yerde söyleniyor. Büyük Önder Atatürk’ün bir sözü hep aklımdaydı; ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.’ Aslında bu sözden bile eğitimin, eğitim kurumunun ve eğitim insanının bir toplumda ne kadar önemli ve değerli olduğu anlıyoruz. Geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

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