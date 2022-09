İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'na 'Ulusal Kalite Etiketi’

İTÜ GVO, Dr. Sedat Üründül Anaokulu 6 yeni proje ile 'Kalite Ödülleri'ni topladı.İSTANBUL (İGFA) - İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Dr. Sedat Üründül Anaokulu öğretmenleri Emine Şahin, Nergis Sever ve Buse Duru, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında okulda yürütülen altı eTwinning projesi ile ulusal kalite etiketi almaya hak kazandı.

Öğretmenlerin, Avrupa Birliği Projeleri kapsamında okul adına hazırladığı eTwinning projeleri Ulusal Destek Kuruluşu tarafından Ulusal Kalite Etiketi ile ödüllendirildi.

Öğretmenlerden Emine Şahin “You Feel... I Feel!” isimli projesiyle, Nergis Sever “Art Helps to Know the World” ve “From Nature to My Classroom” projeleriyle, Buse Duru ise “Mathematics in Nature” ve “A Smile is Universe Language” projeleriyle “Ulusal Kalite Etiketi Ödülünü” almaya hak kazandı. Nergis ve Buse öğretmenin ortak olarak yürüttüğü “Colors of Nature” projesi de Ulusal Kalite Etiketi Ödülüne layık görüldü.

Dr. Sedat Üründül Anaokulu Müdürü İlkay Yılmaz, projelerin hayata geçmesinde okulun ödüllü mimarisinin ve fiziksel altyapısının önemli bir katkısı olduğunun altını çizerek, "Büyük bir bahçeye ve oyun parkına sahibiz, öğrencilerimizin tarımı erken yaşta tanıyabileceği ve meyve, sebze yetiştirebileceği yeşil alanlarımız mevcut. Okul öncesi eğitimin sağlıklı ve güçlü bir altyapıya sahip ortamlarda yapılmasının her çocuğun en önemli haklarından biri olduğunu düşünüyoruz" dedi.