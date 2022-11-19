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İTÜ Belçika'da Güneş'i gördü

YAŞAM 19.11.2022, 07:45
İTÜ Belçika'da Güneş'i gördü

‘İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’, Belçika’daki Circuit Zolder’da katıldığı solar arabaları yarışı iLumen European Solar Challenge’de ilk üçe girmeyi başardı.İSTANBUL (İGFA) - Sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını çevre, toplum ve yönetişim alanlarına odaklayan Zorlu Enerji, bu anlayışı doğrultusunda ZES’le (Zorlu Energy Solutions) desteklediği İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi (İTÜ ZES GAE) uluslararası arenada ülkesini temsil ettiği Avrupa Güneş Arabaları Yarışması’nda (iLumen European Solar Challenge) büyük bir gurur yaşattı. İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, proje takımı yarışmaları arasında en zorlu ve prestijli organizasyonlardan biri olan Belçika’daki eski F1 Pisti Circuit Zolder'da, 17-18 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşen Avrupa Güneş Arabaları Yarışması’nın 24 Saat Etabı'nda bir ilke imza atarak, yarışmanın üçüncüsü oldu. İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, 18 yıllık geçmişine yakışır şekilde dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda takımın katıldığı Avrupa Güneş Arabaları Yarışması’nda muhteşem bir performans sergiledi. ‘European Solar Challenge’ yarışında derece almayı başaran İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi yeni hedefini güneş enerjili araçlar kategorisinde en prestijli ve en büyük organizasyon olan Bridgestone World Solar Challenge 2023 olarak belirledi. İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, 2023 yılında Avusturalya’da Bridgestone World Solar Challenge’da da dereceye girerek, ülkesine büyük bir gurur yaşatmayı hedefliyor. 

 257 TUR ATTILAR

İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’nin ülkemize yaşattığı büyük gurur sonrasında değerlendirmelerde bulunan İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Alper Tolga Çalık, yarışmaya büyük bir özveri ve disiplinle hazırlandıklarını aktararak, bu başarının da verilen büyük emeğin karşılığı olduğunu söyledi. Yarışma öncesi İstanbul’dan başlayarak Bursa, Eskişehir, Konya ve Ankara illeri ile devam eden güzergahta katıldıkları hazırlık turunu hatırlatan Çalık, Avrupa Güneş Arabaları Yarışması öncesi ve sırasında yaşananları şöyle anlattı: “Yarışma öncesi gelecek nesillere daha iyi bir dünyanın mümkün olduğu mesajını vermek amacıyla ‘ARIBA ZES X’ ile katıldığımız bu büyük tur bizim için güzel bir motivasyon kaynağı oldu. Avrupa Güneş Arabaları Yarışması’nda elde ettiğimiz başarıda büyük bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl Zorlu Enerji sponsorluğunda imal ettiğimiz ARIBA ZES X’i yaptığımız bir yıllık geliştirmeler ve bütün teknik kontroller sonrasında yarışa hazır hale getirdik. 17 Eylül 2022 sabahı İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi büyük bir yarış heyecanı ile uyandı. 24 saatlik yarış etabı geleneksel pilot koşuşu ile başladı. Yarış başlangıcından itibaren pit alanına 3 kez teknik kontrol ve 2 kez cam silme için toplam 5 kez giren ARIBA ZES X, sadece 47 dakika pitte kalma başarısı gösterdi. 3 kez 1 saatlik şarj hakkı verilen yarışmada 3 kez şarja girip toplam 155 dakika şarj alanında kalındı. Yoğun yağış altında geçen yarışmada pist şartlarına uygun lastik seçimini yapan ekip bu stratejik hamle sayesinde birçok ekibin önüne geçip etabı üst sıralarda sürdürdü. İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, yarışmayı 257 tur ile en çok tur atan üçüncü ekip olarak tamamladı ve ülkemize büyük gurur yaşattı. Üniversitemize bu haklı gururu yaşatan ekibimize ve ekibimizi bu yolda yalnız bırakmayan ve bize en başından bu yana inanan Zorlu Enerji’ye teşekkür ediyorum.”

Zorlu Enerji’nin ‘Akıllı Hayat 2030’ sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda tamamen yenilenebilir ve temiz kaynaklara dayalı, yeni nesil akıllı teknolojilerle şekillenen Ar-Ge ve inovasyon temelli faaliyetlere yatırım yaparak ve daha iyi bir dünyanın inşasına katkı sağlamayı sürdüreceğini belirten Zorlu Solar ve Yurt Dışı Yatırımlar Direktörü Evren Evcit şunları söyledi:  “Her şeyden önce İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’ni elde ettiği bu büyük başarı ve ülkemize yaşattığı büyük gurur için tebrik ediyorum. Zorlu Enerji olarak, yaşanan bu büyük gurur da bizim de payımızın olduğunu görmek ne kadar doğru yolda olduğumuzu görmemiz açısından son derece anlamlı oldu. Geçtiğimiz yıl üretimine başlayarak ZES markamız ile buluşturduğumuz güneş enerjisi modüllerimizle, güneş enerjisi ve fark yaratan çözümlere odaklanıyoruz. Türkiye’de güneş enerjisi uygulamalarının gelişmesi ve bir güneş enerjisi ekosistemi oluşturulmasını da kendimize misyon edindik. Daha iyi bir yaşam hayalimizin gerçekleştirilmesinde güneş enerjisinin rolünün büyük olduğunu düşünüyoruz. Zorlu Enerji olarak bu doğrultuda başta çatılara güneş paneli kurulumu olmak üzere güneş enerjisi sistemlerine yatırım yapıyoruz. Bu alanda gençlerimizin geliştirdiği bilimsel projeleri desteklemeyi önemli buluyoruz. Daha iyi bir dünyanın inşasını ancak onlarla birlikte kurabileceğimize inanıyoruz.  İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’nin başarılarının devamını diliyorum. Eminim ki büyük hedefleri olan 2023 Avusturalya World Solar Challenge’da da önemli başarılara imza atacaklar.”

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